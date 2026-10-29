فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، با تأکید بر نقش محیط‌بانان در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور، آموزش‌های تخصصی، تأمین تجهیزات، بهبود معیشت و حمایت‌های قضایی از این نیرو‌ها را از الزامات ارتقای توان حفاظتی محیط زیست دانست.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سردار رضا بنی‌اسدی‌فر، در همایش تجلیل از محیط‌بانان برتر به مناسبت روز ملی محیط‌بان، با تبریک این روز به محیط‌بانان و فعالان حوزه محیط زیست گفت: محیط‌بانان تنها نگهبانان طبیعت امروز نیستند، بلکه از امکان زندگی نسل‌های آینده نیز حفاظت می‌کنند.

وی با قدردانی از تلاش محیط‌بانان در شرایط سخت اقلیمی و مناطق صعب‌العبور افزود: این نیرو‌ها در گرمای طاقت‌فرسا، سرمای زمستان و موقعیت‌های پرخطر، برای انجام مأموریت‌های حفاظتی تلاش می‌کنند و برخی از آنان نیز جان خود را در این مسیر از دست داده‌اند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با اشاره به اهمیت محیط زیست در سلامت و توسعه کشور گفت: محیط زیست صرفاً به جنگل‌ها، کوه‌ها و حیات‌وحش محدود نمی‌شود، بلکه آب، خاک، تنوع زیستی و منابع طبیعی، ارتباطی مستقیم با سلامت جسمی و روانی جامعه، امنیت غذایی و معیشت مردم دارند.

بنی‌اسدی‌فر با بیان اینکه هیچ هزینه‌ای برای درمان نمی‌تواند جایگزین پیشگیری از تخریب محیط زیست شود، خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی، علاوه بر حفظ سلامت جامعه، با امنیت ملی، ثبات اجتماعی و عدالت بین‌نسلی پیوندی ناگسستنی دارد. تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های پی‌درپی و پیامد‌های ناشی از تخریب سرزمین نیز ضرورت توجه جدی‌تر به این حوزه را نشان می‌دهد.

وی با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی دانست و گفت: تحقق این مسئولیت، نیازمند مشارکت مردم و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با تأکید بر ضرورت ارتقای حرفه‌ای‌گری در حوزه محیط‌بانی افزود: محیط‌بانان امروز با مأموریت‌هایی فراتر از برخورد با متخلفان روبه‌رو هستند و مقابله با آتش‌سوزی‌های گسترده، واکنش سریع در بحران‌ها و حفاظت از حیات‌وحش، به آموزش‌های تخصصی، آمادگی عملیاتی و مهارت‌های حرفه‌ای بیشتری نیاز دارد.

بنی‌اسدی‌فر تعامل با جوامع محلی و گردشگران را نیز از الزامات حفاظت مؤثر از طبیعت برشمرد و گفت: حفاظت پایدار تنها با برخورد با متخلفان محقق نمی‌شود، بلکه گفت‌و‌گو با مردم، جلب اعتماد عمومی و تبدیل جوامع محلی به مشارکت‌کنندگان در حفاظت از طبیعت، اهمیت اساسی دارد.

وی همچنین ثبت خاطرات، مشاهدات و تجربیات محیط‌بانان را برای انتقال دانش به نسل‌های آینده ضروری دانست و افزود: تجربیات این نیرو‌ها در مواجهه با تخلفات، مشاهدات زیست‌محیطی و اجرای مأموریت‌ها می‌تواند به منبعی ارزشمند برای مستندسازی و ارتقای دانش سازمانی تبدیل شود.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در ادامه، آموزش‌های تخصصی در زمینه حفاظت از محیط زیست، مدیریت بحران، شناخت قوانین، تصمیم‌گیری در شرایط دشوار و برقراری ارتباط مؤثر با مردم را ضروری دانست و بر استفاده از فناوری‌های نوین، سامانه‌های داده‌محور و تجهیزات پیشرفته برای افزایش توان عملیاتی محیط‌بانان تأکید کرد.

بنی‌اسدی‌فر بهبود شرایط معیشتی، ارتقای ایمنی محیط‌بانان، توجه به سلامت جسمی و روانی آنان و تقویت حمایت‌های مالی و غیرمالی متناسب با مسئولیت‌های این نیرو‌ها را از دیگر ضرورت‌ها برشمرد.

وی همچنین خواستار تقویت حمایت‌های قضایی از محیط‌بانان و بازنگری در قوانین و مجازات‌های مربوط به تخلفات زیست‌محیطی، متناسب با اهمیت حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور شد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در پایان، حرکت از حفاظت واکنشی به حفاظت پیشگیرانه، از برخورد صرف به مشارکت مردمی، از تجربه‌های فردی به دانش سازمانی و از ابزار‌های سنتی به فناوری‌های هوشمند را از مسیر‌های ضروری ارتقای حفاظت محیط زیست دانست و بر نقش دانش، مشارکت مردم، اخلاق حرفه‌ای و اعتماد عمومی در تحقق این هدف تأکید کرد.