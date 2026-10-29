زاکانی ؛

دوران دانش‌آموزی، دوره آمادگی برای ساخت ایران قوی است

شهردار تهران، در هفته بسیج دانش‌آموزی، با اشاره به نقش بسیج در جامعه گفت: بسیج ، شجره طیبه‌ای است که حاکم شدن فرهنگ آن در کشور، دشمنان را از طمع به ایران دور می‌کند.