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شهردار تهران، در هفته بسیج دانشآموزی، با اشاره به نقش بسیج در جامعه گفت: بسیج ، شجره طیبهای است که حاکم شدن فرهنگ آن در کشور، دشمنان را از طمع به ایران دور میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا زاکانی گفت : دوران دانشآموزی و نوجوانی، دوره خودسازی و آماده شدن برای میدانهای بزرگتر است؛ دورهای که دانشآموزان خود را برای ساخت تمدن بزرگ، تقویت ایران و شکلگیری تمدن نوین اسلامی آماده میکنند.
شهردار تهران همچنین با اشاره به آنچه مواجهه آشکار با آمریکا خواند، بر ضرورت آمادگی برای ادامه این مسیر تأکید کرد.
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