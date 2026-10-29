به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حضور نوجوانان، جوانان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در این کنگره نشان‌دهنده شکل‌گیری پیوندی عمیق میان نسل‌های مختلف جامعه و فرهنگ شهداست.

هم‌زمان با این برنامه، نمایشگاه کنگره ۴ هزار شهید استان در محل نمایشگاه بین‌المللی گرگان میزبان مردم و علاقه‌مندان است.

برنامه‌های متنوعی برای بزرگداشت شهدا و معرفی ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و شهادت در دومین کنگره ۴ هزار شهید گلستان از روز یکشنبه سوم آبان در استان گلستان آغاز شده بود.

این رویداد در سرزمین لاله‌خیز گلستان فرصتی برای گرامیداشت یاد و نام شهدا و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت به شمار می‌رود؛ فرهنگی که با فداکاری شهدا در راه دین و دفاع از میهن در تاریخ ایران ماندگار شده است.

مردم گلستان بیش از ۴ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند که ۳ هزار ۴۰۰ شهید اهل تشیع و بیش از ۶۰۰ شهید اهل سنت هستند.