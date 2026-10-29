وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به منطقه آزاد ماکو، با بازدید از بازارچه مرزی ساری‌سو و گمرک بازرگان، مسائل و موانع مبادلات تجاری، تردد مسافران و کامیون‌های ترانزیتی را بررسی کرد و از پیگیری راهکار‌های تسهیل تردد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعلی مدنی‌زاده در ابتدای سفر خود به استان آذربایجان غربی و با ورود به منطقه آزاد ماکو، به همراه استاندار و جمعی از مسئولان محلی، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی از بازارچه مرزی ساری‌سو، مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه، بازدید کرد.

وزیر اقتصاد در این بازدید، ضمن اطلاع از مسائل و موانع فعالیت بازارچه، در جریان اقدامات انجام‌شده از سوی طرف‌های ایرانی و ترکیه‌ای قرار گرفت.

مدنی‌زاده همچنین از رایزنی‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات این بازارچه خبر داد.

بازارچه مرزی ساری‌سو در نزدیکی گمرک ماکو احداث شده و بنا بر اطلاعات اعلام‌شده، بیش از ۴۰ غرفه برای عرضه کالا‌های مختلف دارد. این بازارچه در سال ۱۳۶۸ افتتاح شده و بخشی از کالا‌های عرضه‌شده در آن، محصولات تولیدی ترکیه است.

بازدید وزیر اقتصاد از گمرک بازرگان با هدف بررسی و رفع موانع تردد ترانزیتی و مسافری

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی و حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در ادامه سفر یک‌روزه خود به منطقه آزاد ماکو از گمرک بازرگان بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت تردد کامیون‌های ترانزیتی و مسافران، شناسایی موانع موجود در فرآیند‌های گمرکی و مرزی و ارزیابی راهکار‌های تسهیل و تسریع تردد در این گذرگاه راهبردی انجام شد.

در جریان این بازدید، وضعیت زیرساخت‌های گمرکی و مرزی، روند ورود و خروج ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی و مسافران و همچنین چالش‌های موجود در مسیر روان‌سازی تردد مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید، وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی مستقیم با تعدادی از مسافران و کامیون‌داران ایرانی و ترک، از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات آنان قرار گرفت.

مدنی‌زاده در پاسخ به برخی درخواست‌های مطرح‌شده، اعلام کرد موضوعاتی از جمله افزایش گیت‌ها و خطوط ورودی و خروجی مسافری و باربری و سایر اقدامات مرتبط با بهبود تردد مسافران و جابه‌جایی کالا را از طریق رایزنی با مقامات کشور همسایه و طرح در هیئت دولت پیگیری خواهد کرد.

وزیر اقتصاد همچنین با حضور در محوطه گمرک بازرگان، از دستگاه ایکس‌ری مستقر در این گمرک بازدید کرد و در جریان نحوه عملکرد آن قرار گرفت. وی در ادامه، گزارش مسئولان منطقه آزاد و گمرک بازرگان درباره کشفیات کالا‌های قاچاق و مواد مخدر را دریافت کرد.

گمرک بازرگان از گذرگاه‌های مهم زمینی ایران با ترکیه به شمار می‌رود و در مبادلات تجاری، ترانزیت کالا و تردد مسافران میان دو کشور نقش دارد.