حجت‌الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت استمرار تجمعات شبانه و تقویت حضور آحاد مردم در میادین، وحدت و انسجام مردمی را از مهم‌ترین عوامل قدرت کشور دانست و بر صیانت از این سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

وحدت و حضور مردم در میادین، محور اقتدار و عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است

وحدت و حضور مردم در میادین، محور اقتدار و عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همایش سالانه مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، معاونان، مشاوران، مدیران کل دفتر مرکزی و رؤسای دفاتر استانی شورا در قم برگزار شد.

این همایش با رویکرد بررسی و تبیین برنامه‌های نیمه دوم سال جاری و تدوین برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۶ برگزار شد و موضوع استمرار و تقویت تجمعات شبانه و فعالیت میادین، از محور‌های اصلی مباحث مطرح‌شده در آن بود.

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این همایش، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، تمامی شهدای والامقام، امام شهید و به‌ویژه شهدای جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) را تسلیت گفت و بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدا و تداوم مسیر پرافتخار آنان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور با اشاره به اهمیت حضور مردم در میادین و تجمعات شبانه گفت: بدون تردید، حضور پرشور و مستمر مردم در میادین، یکی از مهم‌ترین عوامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ حضوری که با جلوه‌ای شگفت‌انگیز و اعجازآمیز، محاسبات دشمن را با چالش مواجه کرد و اجازه نداد اهداف و طراحی‌های آنان محقق شود.

وی افزود: این حرکت مردمی و این حضور ارزشمند، به‌عنوان جلوه‌ای از آگاهی، مسئولیت‌پذیری و پایداری مردم، با شکوه بیشتر استمرار خواهد یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حفظ وحدت و انسجام مردم خاطرنشان کرد: هیچ اقدام و عمل و سخن نباید به تضعیف این سرمایه ارزشمند منجر شود.

وی خطاب به رؤسای دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بر ضرورت توجه جدی به الزامات اجرایی و اجتماعی تجمعات شبانه تأکید کرد و گفت: باید زمینه حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم در میادین فراهم شود و در کنار حفظ شور و نشاط اجتماعی، حقوق کسبه و آسایش ساکنان مناطق پیرامونی نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با تأکید بر نقش بی‌بدیل مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز کشور افزود: این ملت با حضور آگاهانه و مسئولانه خود، حق جهاد و مسئولیت اجتماعی را ادا کرده‌اند و بی‌تردید، حضور مردم در صحنه، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های جهاد و پایداری ملی است.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای تقویت کمی و کیفی تجمعات شبانه تأکید کرد و خواستار تلاش همه مسئولان و دست‌اندرکاران برای ارتقای سطح مشارکت مردمی، افزایش اثربخشی برنامه‌ها و فراهم‌کردن زمینه حضور گسترده‌تر اقشار مختلف جامعه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور در پایان تأکید کرد: مردم هوشمند و بصیر ایران تا زمانی که دشمنی و توطئه دشمنان ادامه دارد با حفظ وحدت، انسجام و روحیه مسئولیت‌پذیری و با جهاد حضور، از آرمان‌های امام راحل و قائد شهید حمایت کرده و در تبعیت از رهبر معظم انقلاب استوار و پایدارند.