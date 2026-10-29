به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از جشنواره جهانی کیک‌بوکسینگ در ایروان ارمنستان، مهدی صمدی ملی‌پوش در وزن ۶۰ کیلوگرم و در سبک K-۱ با پیروزی در دور نهایی به عنوان نخست دست یافت و صاحب نشان طلا شد. او پس از پایان رقابت خود، با تمثال رهبر شهید ایران به روی رینگ ایستاد و نشان و کمربند قهرمانی را از سفیر کشورمان در ارمنستان دریافت کرد.

محمد یوسف پورزادی دیگر ملی پوشان تیم ایران در وزن ۶۳.۵ کیلوگرم و در سبک لوکیک قهرمان شد و نشان طلا گرفت.

امیر مشهدی در وزن ۷۶ کیلوگرم سبک فول کنتاکت در دور نهایی با توقف مقابل حریفش به نشان نقره رسید.

رقابت سایر ملی‌پوشان ایران امروز پیگیری می‌شود.