به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، استاندار مازندران در بازدید میدانی ازطرح‌های عمرانی و خدمات شهری کلارآباد، روند اجرای پروژه‌های زیرساختی این شهر را بررسی و دستور‌های لازم را برای پیگیری مسائل و رفع مشکلات موجودصادر کرد.

یونسی افزود: در این بازدید، طرح بزرگراه ۵۵ متری گاز، کمربند کانال آب سردابرود، تفرجگاه منابع طبیعی درمحدوده شهری وجاده ساحلی کلارآبادمورد بررسی قرارگرفت.

وی بااشاره به اهمیت طرح رینگ شهری کلارآباد در کاهش مشکلات ترافیکی، از تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران برای رفع بخشی از مشکلات مردم قدردانی کرد.

استاندارهمچنین بااشاره به ظرفیت مسیر ۵۵ متری واقع درحریم خطوط لوله گاز بر بررسی کارشناسی امکان استفاده ازاین مسیر بارعایت کامل ضوابط ایمنی تأکیدکرد.

به گفته وی قرار است این موضوع با همکاری مسئولان مربوط درتهران و طراحان پروژه بررسی شودتادرصورت تأیید فنی و ایمنی، زمینه کاهش گره‌های ترافیکی در غرب کلارآبادفراهم شود.

در ادامه این بازدید وضعیت حریم ۶۰ متری ساحل کلارآباد نیزبررسی شد که براساس ارزیابی انجام‌شده در محل، این حریم رعایت شده ومشکل خاصی گزارش نشد.

در این بازدید مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر، دکتر حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی، ساسان کابلی فرماندار، درویش دادستان، معاون عمرانی فرمانداری، شهردارواعضای شورای شهرکلارآباد وجمعی ازمسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان عباس‌آبادحضور داشتندو توضیحات لازم راارائه نمودند.