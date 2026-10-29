کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: امروز شاهد افزایش ابر در آسمان استان خواهیم بود در ساعات بعد ازظهر احتمال وقوع رگبار پراکنده در برخی نقاط استان به ویژه در دامنه ارتفاعات وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مرتضی احمدی افزود: طی ساعاتی از روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد فعالیت سامانه بارشی در استان خواهیم بود و در برخی ساعات روز بارش هایی را در سطح استان خواهیم داشت و احتمال وقوع رعد و برق هم وجود دارد.

وی ادامه داد: روزهای شنبه و یکشنبه عمدتا آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر انتظار افزایش ابر داریم از ساعات عصرگاهی روز یکشنبه انتظار داریم به تدریج شاهد نفوذ و آغاز فعالیت سامانه بارشی دیگری در استان و منطقه باشیم.

احمدی بیان کرد: از نظر دمایی در شبانه روز گذشته اسدآباد با ۲۴ درجه گرمترین ایستگاه استان بوده و صبح امروز بهار با ۲ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه استان گزارش شد.

کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: کمینه و بیشینه ایستگاه فرودگاه همدان هم به ترتیب سه و ۲۲ درجه ثبت شده است

احمدی افزود: برای فردا با توجه به فعالیت سامانه بارشی و ابری بودن آسمان انتظار افزایش دمای کمینه و کاهش دمای بیشینه را داریم اما بعد از آن به روال عادی دمایی این روزها باز خواهیم گشت.