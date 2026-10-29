آزمون ورود به حرفه مهندسان، با حضور بیش از دو هزار و ۷۰۰ داوطلب در رشته‌های مختلف مهندسی و کاردان فنی ساختمان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در چهارمحال و بختیاری

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: این آزمون با هدف سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای داوطلبان و ساماندهی فعالیت‌های مهندسی، در فضایی منظم و مطابق با دستور العمل‌های ابلاغی برگزار شد.

سید احسان حسینی افزود: در این دوره از آزمون‌ها، داوطلبان در ۶ رشته مهندسی شامل معماری، عمران، برق، مکانیک، شهرسازی و نقشه‌برداری و همچنین ۴ رشته کاردانی فنی، معماران تجربی و ۵ رشته کارشناس ماده ۲۷ به رقابت پرداختند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان گفت: در مجموع ۲ هزار و ۷۰۳ نفر در این دوره از آزمون‌ها ثبت‌نام و شرکت کردند که ۸۱ درصد از شرکت‌کنندگان را مردان و ۱۹ درصد را زنان تشکیل می‌دادند.

حسینی گفت: بیشترین تعداد داوطلبان مربوط به رشته عمران ـ نظارت با ۵۰۶ نفر متقاضی بوده است.