معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور، در بیرجند بر ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تداوم تأمین آب شرب مردم در شرایط اضطراری و بومی‌سازی دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل متناسب با شرایط هر استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در بازدید از واحد تله‌متری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت تداوم خدمات ضروری مردم گفت: تأمین آب شرب از جمله خدمات حیاتی است که در هیچ شرایطی نباید متوقف شود و لازم است تمهیدات لازم برای استمرار این خدمت، حتی در شرایط اضطراری، پیش‌بینی شود.

سردار قمی افزود: استفاده از ظرفیت‌های استان و شهرستان، پیش‌بینی تجهیزات جایگزین برای تأمین آب و برگزاری رزمایش‌های مرتبط، از جمله اقداماتی است که باید برای آمادگی در شرایط مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت بومی‌سازی دستورالعمل‌های ابلاغی متناسب با شرایط استان تأکید کرد و گفت: مجموعه‌های خدمات‌رسان ابتدا باید برای حفظ و تداوم فعالیت خود در شرایط بحرانی آمادگی داشته باشند تا بتوانند خدمات مورد نیاز مردم را بدون وقفه ارائه دهند.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اهمیت حفاظت از زیرساخت‌ها و تأسیسات حیاتی افزود: دستورالعمل‌های مرتبط با حفظ آمادگی مجموعه‌ها و صیانت از مردم در شرایط اضطراری باید جدی گرفته شود و اجرای آنها در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

واحد تله‌متری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با جمع‌آوری داده‌های مرتبط با تأسیسات و زیرساخت‌های حوزه آب، نقش مهمی در پایش وضعیت شبکه و پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آبرسانی شهری و روستایی دارد.