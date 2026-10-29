جلسه پدافند غیرعامل مردم‌محور شهرستان میبد با حضور رؤسای ادارات، نهاد‌ها و رابطان پدافند غیرعامل، در سالن کنفرانس فرمانداری ویژه میبد برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ امامی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد، در این جلسه بر ضرورت توجه جدی به حفاظت از ادارات، اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل مردم‌محور و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به حوادث دی‌ماه سال گذشته و دو جنگ اخیر، بر لزوم اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی، هوشیاری دستگاه‌ها و دقت در به‌کارگیری نیرو‌ها در شرکت‌های خصوصی تأکید کرد و خواستار اهتمام جدی مسئولان در این زمینه شد.

سرهنگ پاسدار همت‌آبادی نیز با تشریح ویژگی‌ها و ابعاد پدافند غیرعامل، به اهمیت نهادینه‌سازی این رویکرد در جامعه و ادارات پرداخت.

وی با اشاره به نقش سپاه و بسیج در کنار مردم و در راستای تأمین رفاه عمومی، از آحاد مردم خواست در عرصه‌های مختلف، سپاه و بسیج را همراه و پشتیبان خود بدانند.

همچنین سرهنگ بهشتی، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد، به تشریح برنامه‌های پدافند غیرعامل مردم‌محور پرداخت و درباره نقش مردم و سپاه در اجرای این برنامه‌ها مطالبی بیان کرد.