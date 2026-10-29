دانش‌آموز ورزشکار رشته پهلوانی و زورخانه‌ای در میدان امام اصفهان هزار و چهارصد و چهلمین سال بعثت پیامبر اکرم (ص) را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امروز به مناسبت هزار و چهارصد و چهلمین سال بعثت پیامبر اکرم (ص)، ۱۴۴۸ ورزشکار دانش‌آموز در رشته ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای، در میدان امام اصفهان برنامه اجرا کردند.

امیر کرم زاده به رژه اسب‌های چوگان در این برنامه برای گردشگران و شهروندان اشاره کرد و افزود: همچنین ۱۶۸ مرشد به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب امروز برنامه اجرا کردند.

وی گفت: با توجه به مصوبات نشست ستاد برگزاری این رویداد، مقرر شد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در خصوص ثبت ملی این رویداد، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

ورزش زورخانه‌ای، ریشه در تاریخ کهن دارد و از دیرباز تا امروز، همواره بخشی از زندگی مردم ایران بوده است.

در زورخانه علاوه بر ورزش‌های رزمی و قدرتی، مانند کشتی پهلوانی، حرکات نمادین و آیینی نیز اجرا می‌شود که نشان‌دهنده پیوند ورزش با اخلاق، معنویت و آداب اجتماعی است.

این ورزش با تمریناتی مانند سنگ، میل، کباده و نرمش پشت خته، نه تنها قدرت جسمانی را افزایش می‌دهد بلکه هماهنگی بدن، استقامت و تمرکز ذهن را نیز تقویت می‌کند.