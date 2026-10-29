تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال کشور، میهمان تیم نفت و گاز گچساران خواهد بود و برای کسب دومین پیروزی خود در این رقابت‌ها به میدان می‌رود.

پالایش نفت آبادان در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال به مصاف نفت و گاز گچساران می‌رود

پالایش نفت آبادان در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال به مصاف نفت و گاز گچساران می‌رود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال کشور در حالی پیگیری می‌شود که تیم پالایش نفت آبادان در دیداری خارج از خانه، برابر تیم نفت و گاز گچساران صف‌آرایی می‌کند.

این دیدار پنجشنبه هفتم آبان از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه آغاز می‌شود و آبادانی‌ها امیدوارند با تداوم روند موفقیت‌آمیز خود، دومین پیروزی پیاپی را در این رقابت‌ها به دست آورند.

تیم پالایش نفت آبادان در نخستین دیدار خود در سالن ورزشی ۱۷ شهریور آبادان، موفق شد در برابر تیم استقلال تهران به پیروزی برسد و لیگ برتر را با نتیجه‌ای مطلوب آغاز کند.

نماینده آبادان اکنون در هفته دوم، در تلاش است با عبور از سد نفت و گاز گچساران، جایگاه خود را در جدول رقابت‌ها بهبود ببخشد و با کسب امتیاز‌های بیشتر، حضوری قدرتمند در ادامه مسابقات داشته باشد.