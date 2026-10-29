به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با فعالیت سامانه بارشی در استان، طی امروز تا اواخر وقت روز جمعه شاهد بارش متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدید در سطح استان خواهیم بود، همچنین با توجه به هشدار‌های صادرشده طی فعالیت این سامانه و بویژه طی روز جمعه احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها و همچنین مه گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های کوهستانی استان وجود خواهد داشت.

از اوایل وقت روز شنبه موج بارشی از جو استان خارج شده و تا روز یکشنبه جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد شد.

از نظر دمایی نیز از امروز، شمالی شدن جریانات و تداوم بارش‌ها در منطقه سبب روند کاهشی دما در استان شده که تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت.