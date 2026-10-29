به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این نشست، موضوع آمادگی شهرستان در برابر پیامد‌های احتمالی بارش‌های شدید، وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی معابر و مسیر‌های ارتباطی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط احتمالی تأکید شد.

در ادامه این نشست، اعضای شورای تأمین شهرستان اشکذر به همراه مدیران و رؤسای ادارات خدمات‌رسان و سایر مسئولان ذی‌ربط، با حضور میدانی در مناطق مختلف، از مسیل‌ها، رودخانه‌ها، پل‌ها و دیگر نقاط احتمالی حادثه‌خیز بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت موجود، شناسایی نقاط دارای خطر بالقوه، ارزیابی شرایط عبور و هدایت روان‌آب‌ها و بررسی آمادگی زیرساخت‌های موجود در برابر بارش‌های احتمالی انجام شد تا با شناسایی به‌موقع نقاط ضعف و اتخاذ تمهیدات لازم، از بروز حوادث و تحمیل خسارات احتمالی به مناطق شهری و روستایی جلوگیری شود.