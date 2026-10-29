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نشست شورای تأمین شهرستان اشکذر با محوریت بررسی و ارزیابی آمادگی شهرستان در برابر مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده آبوهوایی النینو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این نشست، موضوع آمادگی شهرستان در برابر پیامدهای احتمالی بارشهای شدید، وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر و مسیرهای ارتباطی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، شناسایی نقاط آسیبپذیر و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای مدیریت شرایط احتمالی تأکید شد.
در ادامه این نشست، اعضای شورای تأمین شهرستان اشکذر به همراه مدیران و رؤسای ادارات خدماترسان و سایر مسئولان ذیربط، با حضور میدانی در مناطق مختلف، از مسیلها، رودخانهها، پلها و دیگر نقاط احتمالی حادثهخیز بازدید کردند.
این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت موجود، شناسایی نقاط دارای خطر بالقوه، ارزیابی شرایط عبور و هدایت روانآبها و بررسی آمادگی زیرساختهای موجود در برابر بارشهای احتمالی انجام شد تا با شناسایی بهموقع نقاط ضعف و اتخاذ تمهیدات لازم، از بروز حوادث و تحمیل خسارات احتمالی به مناطق شهری و روستایی جلوگیری شود.