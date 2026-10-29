به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در دیدار نهایی هفدهمین دوره رقابت‌های سراسری فوتسال پیشکسوتان وزارت نیرو در اصفهان، شاگردان حسین اسکندری در تیم هیئت آذربایجان شرقی با نتیجه ۴-۲ در ضربات پنالتی از سد تیم هیئت اصفهان (ب) گذشتند و به مقام قهرمانی دست یافتند.

در دیدار رده‌بندی نیز تیم هیئت خراسان رضوی (الف) با برتری ۲ بر ۱ مقابل تیم هئیت مرکزی به مقام سومی دست یافت.

همچنین تیم هیئت مازندران جام اخلاق این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در پایان این رقابت‌ها علی زبرجد از تیم هیئت آذربایجان شرقی با ثمر رساندن ۸ گل عنوان آقای گل مسابقات را به خود اختصاص داد و برنده کفش طلا شد.

همچنین حمید طلایی دروازه‌بان تیم هیئت اصفهان (ب) نیز به عنوان بهترین دروازه‌بان این دوره از مسابقات شناخته شد و دستکش طلای رقابت‌ها را از آن خود کرد.

این دوره از رقابت‌ها از اول آبان به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با حضور ۲۲ تیم آغاز شد که تیم‌های حاضر در ۶ گروه با یکدیگر به رقابت پرداختند.