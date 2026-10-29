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هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاههای کشور امروز پنجشنبه ۷ آبان با ۶ دیدار پیگیری میشود و کاله مازندران و رعد پدافند بابل به مصاف حریفان خود میروند.
همچنین رعد پدافند بابل از ساعت ۱۵ در دیداری برابر مس رفسنجان به میدان میرود و برای کسب نتیجه در هفته دوم رقابتها تلاش میکند.
در دیگر دیدارهای این هفته، مهگل البرز از ساعت ۱۶ به مصاف طبیعت اسلامشهر میرود و زاگرس جنوبی جهرم نیز در همین ساعت میزبان شهرداری گرگان خواهد بود.
نفت و گاز گچساران از ساعت ۱۶:۳۰ با پالایش نفت آبادان دیدار میکند و پاس کردستان نیز در همین ساعت برابر گلنور اصفهان قرار میگیرد.
ساعت ۱۵:۰۰: رعد پدافند بابل ـ مس رفسنجان
ساعت ۱۵:۳۰: استقلال تهران ـ کاله مازندران
ساعت ۱۶:۰۰: مهگل البرز ـ طبیعت اسلامشهر
ساعت ۱۶:۰۰: زاگرس جنوبی جهرم ـ شهرداری گرگان
ساعت ۱۶:۳۰: نفت و گاز گچساران ـ پالایش نفت آبادان
ساعت ۱۶:۳۰: پاس کردستان ـ گلنور اصفهان