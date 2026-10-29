هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور امروز پنج‌شنبه ۷ آبان با ۶ دیدار پیگیری می‌شود و کاله مازندران و رعد پدافند بابل به مصاف حریفان خود می‌روند.

جدال کاله با استقلال تهران و رعد پدافند بابل با مس رفسنجان در لیگ برتر بسکتبال

جدال کاله با استقلال تهران و رعد پدافند بابل با مس رفسنجان در لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران در مهم‌ترین دیدار هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور، کاله مازندران از ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنج‌شنبه ۷ آبان در سالن زنده‌یاد محمود مشحون میهمان استقلال تهران است؛ دیداری که می‌تواند در ادامه مسیر نماینده مازندران در لیگ برتر اهمیت داشته باشد.

همچنین رعد پدافند بابل از ساعت ۱۵ در دیداری برابر مس رفسنجان به میدان می‌رود و برای کسب نتیجه در هفته دوم رقابت‌ها تلاش می‌کند.

در دیگر دیدارهای این هفته، مهگل البرز از ساعت ۱۶ به مصاف طبیعت اسلامشهر می‌رود و زاگرس جنوبی جهرم نیز در همین ساعت میزبان شهرداری گرگان خواهد بود.

نفت و گاز گچساران از ساعت ۱۶:۳۰ با پالایش نفت آبادان دیدار می‌کند و پاس کردستان نیز در همین ساعت برابر گلنور اصفهان قرار می‌گیرد.

برنامه کامل هفته دوم لیگ برتر بسکتبال