وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفری کاری به آذربایجان‌غربی، با هدف بررسی ظرفیت‌های تجارت خارجی و رفع موانع مرزی، از زیرساخت‌های تجاری استان از جمله منطقه آزاد ماکو و گذرگاه مرزی بازرگان بازدید خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز با هدف بررسی دقیق ظرفیت‌های اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری، وارد استان آذربایجان‌غربی شد.

وزیر اقتصاد و هیئت همراه صبح پنجشنبه با استقبال رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان ارشد استانی در فرودگاه ماکو وارد منطقه شدند. این سفر با تمرکز ویژه بر سه محور اصلی «رونق تجارت مرزی»، «توسعه تجارت خارجی» و «رفع چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی» برنامه‌ریزی شده است.

بازدید میدانی از گلوگاه‌های تجاری استان

برنامه سفر وزیر اقتصاد شامل بازدید‌های میدانی از نقاط استراتژیک اقتصادی استان است.

وی قرار است از ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو، بازارچه مرزی ساری‌سو و همچنین زیرساخت‌های گمرکی و گذرگاه مرزی بازرگان بازدید کند تا چالش‌های عملیاتی در مسیر تسهیل تجارت را بررسی نماید.

تعامل با بخش خصوصی و دستگاه‌های تابعه

در ادامه این سفر، وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت خواهد کرد. این نشست فرصتی استراتژیک برای طرح دغدغه‌های فعالان اقتصادی و بررسی راهکار‌های تقویت سرمایه‌گذاری در مرز‌های استان محسوب می‌شود.

همچنین، برگزاری جلسه شورای ساماندهی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد با هدف هماهنگی میان‌سازمانی و بررسی عملکرد مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه در سطح استان، از دیگر برنامه‌های کلیدی این سفر است.