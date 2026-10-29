به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در این رقابتها که به میزبانی قزاقستان برگزار می‌شود در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد.

وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد.

عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت و پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف پیروز دیدار نمایندگان قزاقستان و مغولستان خواهد رفت.