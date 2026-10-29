کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ عموزاد به جدول بخت مجدد بازگشت
نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد کشورمان به جدول شانس مجدد مسابقات قهرمانی جهان بازگشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در این رقابتها که به میزبانی قزاقستان برگزار میشود در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد.
وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد.
عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت و پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف پیروز دیدار نمایندگان قزاقستان و مغولستان خواهد رفت.