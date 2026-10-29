معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از نصب ۳۹ هزار و ۲۶۲ علائم ترافیکی در محور‌های استان طی ۷ ماه گذشته خبر داد و گفت: به‌روزرسانی علائم و تجهیزات ترافیکی، از اقدامات مستمر برای هدایت بهتر رانندگان و ارتقای ایمنی تردد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی بهداروندی با اشاره به نقش علائم ترافیکی در آگاه‌سازی رانندگان و نظم‌بخشی به تردد در محورهای ارتباطی اظهار کرد: نصب و اجرای علائم متناسب با شرایط راه، به کاربران کمک می‌کند مسیر پیش‌رو، هشدارها و محدودیت‌های تردد را به‌موقع تشخیص دهند. از این‌رو، تأمین و بهسازی این تجهیزات در کنار دیگر اقدامات ایمنی راه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه طی هفت ماه گذشته نصب ۳۹ هزار و ۲۶۲ علائم ترافیکی در راه‌های استان اجرا شده است، افزود: بخشی دیگر از اقدامات انجام‌شده شامل نصب ۴۸ هزار و ۸۷۰ بازتاب ایمنی، اجرای ۱۰۱ کیلومتر شیار لرزاننده، ساخت و نصب ۵۴۱ مترمربع تابلو اطلاعاتی و خط‌کشی ۴ هزار و ۶۹۶ کیلومتر از محورهای خوزستان بوده است.

بهداروندی ادامه داد: در همین مدت، ۱۲.۸ کیلومتر نیوجرسی احداث و ۲۸.۵ کیلومتر گاردریل تعمیر، مرمت یا نصب شده و ۱۷ کیلومتر روشنایی نیز در راه‌های استان اجرا شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان اعتبار هزینه‌شده برای این اقدامات را بیش از 5 هزار میلیارد ریال اعلام کرد: اثرگذاری تجهیزات ایمنی زمانی کامل می‌شود که رانندگان نیز با سرعت مطمئنه حرکت کنند و به تابلوها، علائم هشداردهنده و محدودیت‌های اعلام‌شده در مسیر توجه داشته باشند.