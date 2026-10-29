به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، با نزدیک شدن به دویست و پنجاهمین شب اقتدار مردم شهرستان فریمان مردم روستای شهید بابا رجب در روستای حسین آباد رخنه گل بخش قلندرآباد فریمان همچنان میدان خیابانها را ترک نکرده اند .

با وجود فصل کشاورزی و برداشت محصولات گوجه فرنگی ، سیب زمینی ، چغندر مردم این روستا روزها در زمین های کشاورزی مشغول به کار هستند و شب ها در تجمع بیعت با امام سیدمجتبی خامنه ای حضوری چشمگیر دارند و فریاد خونخواهی امام شهید سر می دهند.