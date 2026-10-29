به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال تیم ذوب‌آهن روز جمعه ۸ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ میزبان استقلال خوزستان است که در این دیدار امیر ایار به همراه بهمن علیرضا مرادی، بابک خسروی و فرزاد منصوری داوران این دیدار هستند، و احسان اکبری و رضا مرادی داوری VAR را برعهده دارند.

علیرضا کهوری نیز ناظر داوری این دیدار است.

همچمین سپاهان دیگر تیم اصفهانی حاضر در لیگ از ساعت ۱۷:۳۰ جمعه ۸ آبان، مهمان خیبر خرم‌آباد است که کوپال ناظمی داور این بازی است و امیرمحمد داودزاده، مرتضی یوسف شهریاری و محمدعلی صلاحی وی را در این قضاوت همراهی می‌کنند.

علی سام و میثم عباسپور داوران VAR هستند و سعادت باغبانی ناظر داوری است.

تیم فوتبال سپاهان هم اکنون با ۲۰ امتیاز در جایگاه دوم جدول لیگ و ذوب آهن با ۸ امتیاز در رده پانزدهم قرار دارد.