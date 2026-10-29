به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: در این آیین با حضور حدود ۷۰ نفر از چهره‌های برجسته استان، از ۷۲ هنرمند صاحب‌نام در رشته‌های ادب، هنر، رسانه و قرآن تجلیل و قدردانی شد.

حسین مسگرانی افزود: در این مراسم حدود ۱۲ خادم قرآنی پیشکسوت بالای ۶۰ سال و دریافت‌کنندگان نشان در سال‌های گذشته، جمعی از خادمان فرهنگ رضوی و بیش از ۴۰ هنرمند پیشکسوت و شاخص دارای درجه یک هنری یا نشان فرهنگ و هنر حضور دارند.

وی با اشاره به جایگاه استان از نظر تعداد اعضای صندوق اعتباری هنر؛ ادامه داد: نزدیک به پنج هزار هنرمند خراسان رضوی عضو فعال صندوق اعتباری هنر هستند و این استان پس از تهران و اصفهان، از استان‌های دارای بیشترین تعداد عضو است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، همچنین از حضور ۲۱ هنرمند از شهرستان‌های تربت‌جام، کاشمر، سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، چناران و گلبهار در این مراسم خبر داد و گفت: وظیفه ما تنها تجلیل از این چهره‌ها نیست، بلکه باید زمینه معرفی بیشتر آنان را فراهم کنیم تا رسانه‌ها بتوانند با این هنرمندان گفت‌وگو کنند و نسل جوان با آثار، تجربه‌ها و جایگاه آنان آشنا شوند.

این مراسم بیستمین رویداد از سلسله رویدادهای «هفت بحر هنر» است که با هدف پاسداشت پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر و ایجاد پیوند میان نسل‌های هنری برگزار شد.