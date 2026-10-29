فرماندار ویژه میبد در نشست تنظیم بازار این شهرستان، بر تشدید نظارت بر بازار و تأمین کالا‌های اساسی تاکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جلسه تنظیم بازار شهرستان میبد با حضور سیدمهدی طباطبایی، فرماندار ویژه میبد، با محوریت بررسی جشنواره نان، وضعیت موجودی کالا‌های اساسی و تقویت نظارت بر بازار برگزار شد.

در این جلسه، بر رصد مستمر بازار، کنترل قیمت‌ها و تشدید نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی تأکید شد.

همچنین مقرر شد؛ با همکاری اصناف، بازرسان افتخاری از محلات مختلف شهرستان معرفی شوند و پس از طی دوره‌های آموزشی زیر نظر اداره تعزیرات حکومتی، اداره صمت و جهاد کشاورزی برای انجام مأموریت‌های نظارتی و کمک به کنترل بازار فعالیت خود را آغاز کنند.