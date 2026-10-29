به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در تجمعات شبانه مردم همدان، احمد راستینه، سخنگوی کمیته فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سابقه مبارزه ملت ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: ۴۷ سال پیش، امام خمینی (ره) نقطه آغازین مبارزه با استکبار جهانی را رقم زدند و ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت و پیروی از ولایت، مسیر ایستادگی در برابر ظلم را ادامه داد.

وی با اشاره به دشمنی‌های آمریکا با جمهوری اسلامی ایران افزود: آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، با طراحی راهبرد‌ها و توطئه‌های مختلف تلاش کرده است ایران را تضعیف کند، اما ملت ایران با شناخت نقشه‌های دشمن و حفظ وحدت و انسجام ملی، در برابر این اقدامات ایستادگی کرده است.

راستینه با تأکید بر نقش مقاومت در اقتدار کشور تصریح کرد: ملت ایران با ایمان و اراده خود نشان داده است که در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان تسلیم نمی‌شود و مسیر استقلال و عزت خود را ادامه خواهد داد.

وی همچنین با اشاره به فشار‌های اقتصادی و تلاش برای محاصره ایران خاطرنشان کرد: مسئولان باید با شناخت دقیق نقشه‌های دشمن، برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کنند و اجازه ندهند فشار‌های خارجی بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مسائل و مطالبات اقتصادی جامعه شود.

سخنگوی کمیته فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: مقاومت و همبستگی مردم، سرمایه‌های اصلی کشور در برابر تهدیدهاست و ملت ایران با ایستادگی در برابر ظلم، مسیر عزت و استقلال خود را ادامه خواهد داد.