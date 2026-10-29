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ملت ایران با وحدت و حضور پرشور در میدان، نقشههای شوم دشمنان را نقش برآب می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در تجمعات شبانه مردم همدان، احمد راستینه، سخنگوی کمیته فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سابقه مبارزه ملت ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: ۴۷ سال پیش، امام خمینی (ره) نقطه آغازین مبارزه با استکبار جهانی را رقم زدند و ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت و پیروی از ولایت، مسیر ایستادگی در برابر ظلم را ادامه داد.
وی با اشاره به دشمنیهای آمریکا با جمهوری اسلامی ایران افزود: آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، با طراحی راهبردها و توطئههای مختلف تلاش کرده است ایران را تضعیف کند، اما ملت ایران با شناخت نقشههای دشمن و حفظ وحدت و انسجام ملی، در برابر این اقدامات ایستادگی کرده است.
راستینه با تأکید بر نقش مقاومت در اقتدار کشور تصریح کرد: ملت ایران با ایمان و اراده خود نشان داده است که در برابر زیادهخواهیهای دشمنان تسلیم نمیشود و مسیر استقلال و عزت خود را ادامه خواهد داد.
وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی و تلاش برای محاصره ایران خاطرنشان کرد: مسئولان باید با شناخت دقیق نقشههای دشمن، برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کنند و اجازه ندهند فشارهای خارجی بهانهای برای نادیده گرفتن مسائل و مطالبات اقتصادی جامعه شود.
سخنگوی کمیته فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: مقاومت و همبستگی مردم، سرمایههای اصلی کشور در برابر تهدیدهاست و ملت ایران با ایستادگی در برابر ظلم، مسیر عزت و استقلال خود را ادامه خواهد داد.