به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ شناسایی و معرفی و تجلیل از الگوهای عملی و فعال اقامه نماز مدارس از کلاس درس و مدرسه تا سطح ملی از اهداف برگزاری این اجلاسیه است .

این اجلاسیه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان، محمدجواد کولیوند استاندار، احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، صادق حسین‌زاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، میکائیل باقری مدیر کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش هم اکنون در حال برگزاری است .

قاسم شریفی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان در این مراسم به برگزاری بیش از ۵۹ هزار اجلاسیه مدرسه‌محور نماز در کشور و مشارکت بیش از ۴۵۲ هزار فعال نمازی در هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت : آثار و مستندات فعالیت‌های مرتبط با نماز در ۱۴ محور به دبیرخانه اجلاس ارسال و ارزیابی شد و امکان شناسایی و معرفی تجربه‌ها، ابتکار‌ها و فعالیت‌های شاخص مدارس و فعالان این عرصه را فراهم کرد.

شریفی همچنین با اشاره به مشارکت آموزش‌وپرورش استثنایی در این دوره از اجلاس افزود: در این دوره، آثار دانش‌آموزان آموزش‌وپرورش استثنایی نیز به‌صورت جداگانه دریافت شد که اقدامی در جهت توجه به فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این گروه از دانش‌آموزان در حوزه ترویج فرهنگ نماز به شمار می‌رود.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به نقش محوری معلمان در ترویج فرهنگ اقامه نماز و تربیت دینی دانش‌آموزان ، نماز و باور‌های دینی را از پایه‌های هویت فرهنگی و اعتقادی جامعه دانست و بر نقش معلمان و بزرگان دینی در تقویت این باور‌ها و انتقال ارزش‌های دینی و انقلابی به نسل آینده تأکید کرد.

احمد عجم افزود: نهادینه‌کردن فرهنگ نماز و تعمیق باور‌های دینی در جامعه، نیازمند تلاش مستمر معلمان، مربیان و چهره‌های اثرگذار فرهنگی و دینی است؛ چراکه بخش مهمی از تربیت اعتقادی نسل آینده در بستر خانواده و مدرسه شکل می‌گیرد.

وی بر ضرورت توجه به ابعاد تربیتی نماز در مدارس تأکید کرد و افزود: ترویج فرهنگ اقامه نماز در میان دانش‌آموزان، تنها به برگزاری مراسم محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم تقویت باور‌های دینی، الگوسازی صحیح و نقش‌آفرینی مؤثر معلمان و مربیان در محیط‌های آموزشی است.

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