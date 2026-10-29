فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به فعالیت ۶۷۰ پاسگاه محیط‌بانی در کشور، تأمین نیروی انسانی، تجهیز پاسگاه‌ها، نوسازی ناوگان خودرویی و بهبود معیشت محیط‌بانان را از مهم‌ترین نیاز‌های این یگان برشمرد.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، در همایش تجلیل از محیط‌بانان برتر به مناسبت روز ملی محیط‌بان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط‌بان و قدردانی از تلاش نیرو‌های این یگان محیط‌بانان با تلاش شبانه‌روزی و ایثارگری، مسئولیت حفاظت از حیات‌وحش، جنگل‌ها و سرمایه‌های طبیعی کشور را برعهده دارند و حفظ امنیت و آرامش طبیعت، مرهون فداکاری این نیروهاست.

وی با اشاره به فعالیت محیط‌بانان در ۶۷۰ پاسگاه در سراسر کشور افزود: کمبود نیروی انسانی از مشکلات جدی یگان حفاظت محیط زیست است و محیط‌بانان با وجود محدودیت‌ها و امکانات موجود، مسئولیت حفاظت از گستره وسیعی از مناطق تحت مدیریت محیط زیست را برعهده دارند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به جان‌باختن ۱۵۴ نفر از نیرو‌های این مجموعه در مسیر حفاظت از طبیعت و سرمایه‌های ملی، بر ضرورت حمایت بیشتر از محیط‌بانان و خانواده‌های آنان تأکید کرد.

رستگار تأمین اعتبارات، خرید تجهیزات مورد نیاز، نوسازی ناوگان خودرویی، بهبود شرایط معیشتی و تقویت نیروی انسانی را از مهم‌ترین مطالبات این یگان دانست و خواستار توجه ویژه مسئولان به رفع مشکلات محیط‌بانان و افزایش توان عملیاتی نیرو‌های حفاظتی شد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تدوین و تصویب قوانین حمایتی برای محیط‌بانان گفت: باید شرایط احراز شهادت محیط‌بانان در حوادثی مانند تصادف، سقوط از ارتفاع و غرق‌شدگی نیز با توجه به شرایط خدمت و مأموریت این نیرو‌ها مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیستی را از مأموریت‌های اصلی این یگان برشمرد و افزود: انجام مطلوب این مأموریت، مستلزم تأمین امکانات، تقویت توان عملیاتی نیرو‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

رستگار در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب محیط‌بانان و فرماندهان نمونه اشاره کرد و گفت: انتخاب افراد برتر در این همایش بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوط، عملکرد و رویکرد جهادی نیرو‌ها انجام شده است.

وی افزود: در مجموع، ۸۳ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که ۳۱ نفر از آنان از فرماندهان حفاظت محیط زیست در استان‌ها هستند.