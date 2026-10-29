به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر علمی با رویکردی تحلیلی، به بررسی ابعاد گوناگون آموزه مهدویت پرداخته و تلاش دارد تا ماهیت، اصالت و مختصات این باور را در گستره معارف اسلامی بیان کند.

هدف اصلی نویسنده در این اثر، ارائه تصویری عقلانی و مستند از مهدویت، به‌دور از خرافات و آسیب‌های ناشی از افراط و تفریط بوده است.

این پژوهش در قالب دو بخش اصلی و پنج فصل سازمان‌دهی شده است. بخش نخست به کلیات و مبانی مشترک منجی‌گرایی اختصاص دارد؛ در این بخش، اصالت و ریشه‌های اندیشه منجی‌گرایی در خاستگاه‌های غیرنقلی مانند ابعاد فطری، عقلی و اجتماعی و همچنین در گستره ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی بررسی می‌شود. علاوه بر این، رویکرد و جایگاه آموزه مهدویت در متون حدیثی و کلامی اهل‌سنت نیز مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

در بخش دوم به بررسی آموزه مهدویت در اندیشه شیعه امامیه می‌پردازد. هویت شخصی امام مهدی (عج)، ادله ولادت و حیات، فلسفه طول عمر و پیوند مهدویت با مفاهیمی، چون امامت و خاتمیت بیان می‌شود. در ادامه، مباحث مربوط به عصر غیبت، نیابت، فرهنگ انتظار فعال و آسیب‌شناسی آن بررسی شده و در نهایت، افق آینده، عصر ظهور، شرایط و علائم آن، نقد تطبیق‌گرایی و توقیت، و همچنین ابعاد گوناگون حکومت جهانی مهدوی در حوزه‌های معنوی، عدالتی، عمرانی، امنیتی و سیاسی ترسیم می‌گردد.

نویسنده این کتاب، دکتر محمود ملکی‌راد، آثار پژوهشی متعددی را در حوزه مهدویت، اخلاق و سبک زندگی اسلامی به نگارش درآورده است.

کتاب «افق صادق، آموزه مهدویت از بشارت تا ظهور» نوشته محمود ملکی‌راد در انتشارات کتاب جمکران منتشر شده است.

برشی از کتاب:

از دیدگاه منطقی، تفاوت بنیادین میان شرط و علامت در نوع رابطه‌ای است که هر یک با موضوع خود برقرار می‌کنند. شرط با مشروط رابطه وجودی، علی و ضروری دارد؛ یعنی شرط، عنصری سازنده و زمینه‌ساز است که در تحقق و وجود مشروط دخالت دارد. این رابطه بر مبنای ضرورت منطقی استوار است که بیان می‌دارد: «بدون شرط، مشروط موجودیت نمی‌یابد». برخلاف علامت که رابطه نشانه‌شناختی، دلالتی و اشاره‌گری دارد؛ یعنی علامت، صرفا نشانگر و راهنمایی به‌سوی ذی‌العلامه است بدون آنکه در وجود آن نقشی داشته باشد. «علامت، نمایانگر و نشان‌دهنده مدلول خود است». در حقیقت، شرط در هستی‌شناسی پدیده نقش دارد؛ درحالی‌که علامت تنها در آگاهی از آن پدیده اثرگذار است. علاوه‌بر آن، شرایط و علائم ظهور امام مهدی کارکرد‌های متمایزی دارند که فهم این تفاوت‌های کارکردی برای درک صحیح مباحث مهدویت ضروری است.