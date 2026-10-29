سه مجموعه تلویزیونی از تولیدات مرکز سیمرغ از شبکه دو و مستند «آینه پارسایی»، از شبکه قران و معارف پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سه مجموعه تلویزیونی «بهار شیراز»، «آقای قاضی» و «با عرض معذرت»، که در مرکز سیمرغ تولید شده‌اند، در جدول پخش شبکه دو قرار دارند و در روز‌های مختلف هفته پخش می شوند.

«با عرض معذرت» روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، «آقای قاضی» روز‌های جمعه و «بهار شیراز» روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه پخش می‌شوند.

این مجموعه‌ها ساعت ۲۱:۲۰ پخش و روز بعد در ساعت‌های ۱۰:۴۰، ۱۶:۱۰ و ۲ بامداد بازپخش می‌شود.

هم‌زمان با چهلمین روز از درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی، مستند «آینه پارسایی» از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود

مستند «آینه پارسایی» به همت اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه ملی و با همکاری شبکه قرآن و معارف، در پاسداشت مقام علمی و معنوی آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی تولید شده است.

این مستند، با نگاهی به زندگی و سیره علمی این فقیه برجسته، به بررسی جایگاه ایشان در سنت اصیل فقاهت، دقت‌های کم‌نظیر در علم رجال و بررسی اسناد روایی، روش تدریس و اهتمام به تربیت شاگردان می‌پردازد.

تأکید بر ضرورت تعمیق مطالعات حوزوی، پاسداشت استقلال علمی حوزه‌های علمیه و نقد مدرک‌گرایی و شتاب‌زدگی در آموزش، از محور‌های اصلی این مستند است.

مستند «آینه پارسایی» جمعه ۸ آبان همزمان با چهلمین روز از درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی، ساعت ۲۰:۰۵ پخش می شود.