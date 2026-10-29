به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رویداد تصویری ماه بی قرینه با هدف ثبت، مستندسازی و انتقال آیین‌های سنتی عزاداری ماه محرم شاهرود به نسل‌های آینده برگزار شد.

در این نمایشگاه ۲۶ عکس منتخب از ۱۳ آیین سنتی عاشورایی از ۱۱ عکاس هنرمند به تماشا گذاشته شده است.

نام نمایشگاه برگرفته از نوحه سنتی ماه بی قرینه در آیین یا عباس است که پنجم محرم در تکیه بازار شاهرود اجرا می‌شود.

قرار است پس از تکمیل ثبت تصویری آیین‌های سنتی عزاداری ماه محرم در نقاط مختلف شهرستان شاهرود آثار برگزیده در قالب کتاب منتشر شود.

نمایشگاه ماه بی قرینه به مدت یک هفته از ساعت ۸ تا ۲۱ در گالری سیب مجتمع فرهنگی هنری مهر شاهرود دایر است.

حجت الاسلام علیرضا قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت:از مجموع هفت هزار عکس ارسالی به دبیرخانه رویداد ماه بی قرینه پس از دو مرحله داوری ۱۸۹ اثر برتر انتخاب شد.

وی افزود: نمادمحوری، جلوه‌های بصری و روایت‌های محلی از ویژگی‌های مهم عزاداری‌های سنتی هستند که ثبت و معرفی آنها می‌تواند به شناخت دقیق‌تر فرهنگ بومی و حفظ میراث ناملموس منطقه کمک کند.

حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی دستیار ویژه معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی کشور نیز در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت: هنر ابزار ارزشمند در معرفی فرهنگ و تاریخ است و نمایشگاه «ماه بی‌قرینه» فرصتی برای آشنایی با ظرفیت‌های آیینی این شهرستان، بازخوانی سنت‌های عزاداری و ثبت جلوه‌هایی از میراث فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه فراهم می‌کند.