معاون وزیر ارتباطات، افزایش حملات دی دی او اس (DDoS) را یکی از عوامل افت کیفیت اینترنت اعلام کرد و گفت: حملات متعدد بالای gbps ۵۰۰ نیز در کنار آثار فیلیترینگ، به افت کیفیت اینترنت دامن زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، از افزایش حملات دیداس (DDoS) با مبدأ داخلی خبر داد و گفت: در ۱۰ روز گذشته، تعداد حملات با مبدأ داخلی از حملات با مبدأ خارجی بیشتر بوده است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از آلودگی دستگاه‌های کاربران داخلی و استفاده از آنها در بات‌نت‌ها باشد.



پیش از این نیز محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات، از افزایش حملات سایبری در روزهای گذشته خبر داده بود. همچنین اکبری نیز از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های ارتباطی و بخش سوئیچ در هفته‌های اخیر خبر داده و اعلام کرده بود که با وجود این حملات، تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده و تقویت لایه‌های امنیتی شبکه مخابرات در دستور کار قرار دارد.