به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، منصور انصاری شامگاه چهارشنبه (۶ آبان) در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان افزود: با راه اندازی قرارگاه مشترک به ریاست استاندار خوزستان و دبیری تعزیزات حکومتی، گشت‌های مشترک با حضور تمامی بازرسان دستگاه‌های مربوطه و قضات تعزیزات حکومتی به صورت مستمر بر روند تامین و توزیع کالا در بازار نظارت می‌شود.

وی عمده تخلفات را عدم درج قیمت و گرانفروشی بیان کرد و ادامه داد:براساس مصوبه جلسه سران قوا تا ۱۰ برابر میزان جریمه با واحد‌های متخلف برخورد می‌شود.

مدیر کل تعزیزات حکومتی خوزستان نیز با بیان اینکه یکی از مهمترین بخش‌های نظارتی، بازرسی از واحد‌های توزیع نان می‌باشد، بیان کرد: واحد‌های خبازی و تمامی مراکز توزیع کالا‌های اساسی موظف هستند براساس قیمت مصوب کالا را به خریدار عرضه کنند و با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در این برنامه تأکید کرد:هیچ گونه مشکلی در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی از جمله برنج و شکر در استان وجود ندارد.

سعید حاجیان با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی در کنار دیگر دستگاه‌های نظارتی بر روند توزیع کالا بر عهده دارد، خاطر نشان کرد:تمامی واحد‌های صنفی ملزم به ارائه فاکتور می‌باشند و در صورت ارائه ندادن فاکتور با واحد متخلف برخورد می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه غرفه‌های عرضه مستقیم میوه و تره بار که توسط شهرداری راه اندازی شده‌اند موظف به رعایت قیمت‌های مصوب هستند، ادامه داد: بازرسان بر روند فروش محصولات در این غرفه‌ها و نیز کیفیت نظارت مستقیم دارند.

رئیس اتاق اصناف خوزستان نیز در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به اینکه اصناف در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم در کنار مردم بودند، گفت: با برخی واحد‌های صنفی متخلف در امر توزیع و فروش کالا‌های اساسی برخورد قانونی خواهد شد و ملزم به رعایت قوانین صنفی هستند.

مصطفی پناباد با بیان اینکه اصناف حتما باید کالا‌های موجود در انبار‌های خود را در سامانه جامع انبارداری ثبت نمایند، بیان کرد: شهروندان می‌توانند هر گونه تخلف صنفی را به سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند.

وی همچنین از پیگیری مطالبات واحد‌های صنفی در خصوص پرداخت هزینه‌های محصولات کالابرگی خبر داد و اظهار کرد:براساس اعلام مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا یک هفته آینده این مطالبات پرداخت خواهد شد.