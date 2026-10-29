محمدامین گوکلانی و علیرضا دارایی به اردوی تیم فوتبال نوجوانان ایران اضافه شدند و تعداد بازیکنان حاضر در اردو به ۲۳ نفر رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس تصمیم کادر فنی تیم فوتبال نوجوانان، محمدامین گوکلانی و علیرضا دارایی به فهرست اردوی تیم نوجوانان اضافه شدند. با پیوستن این دو بازیکن، فهرست تیم به ۲۳ نفر رسید.

تیم نوجوانان ایران امشب (پنجشنبه) برای ادامه اردوی آماده‌سازی راهی بانکوک تایلند می‌شود.

این اردو در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی تیم برای حضور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا در لائوس برگزار می‌شود.