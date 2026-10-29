به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حبیب کوهکن گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از یک هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی فیروزآباد به کشت این محصول اختصاص یابد.

حبیب کوهکن بیان کرد: کاشت این محصول در شهرستان فیروزآباد از اوایل آبان ماه آغاز شده است و تا اواخر این ماه ادامه دارد و کشاورزان برای دستیابی به عملکرد مطلوب و افزایش کیفیت محصول، باید نسبت به رعایت تاریخ کاشت مناسب اقدام کنند.

او ادامه داد: تمهیدات لازم برای کشت کلزا در شهرستان فیروزآباد فراهم شده است و بذور هیبرید و پر بازده ارقام «دلگان» و «هایولا۵۰» و کود‌های پایه به میزان کافی تهیه شده و در اختیار مراکز توزیع قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد با تاکید بر رعایت اصول علمی و فنی در کاشت کلزا بیان کرد: رعایت تاریخ کاشت باعث افزایش عملکرد در واحد سطح، تسهیل کنترل علف‌های هرز، کاهش خطر سرمازدگی و در نهایت دستیابی به عملکرد مطلوب می‌شود.

کوهکن با اشاره به اهمیت انتخاب بذر مناسب افزود: تراکم مطلوب بوته و استفاده از دستگاه کارنده استاندارد، از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر عملکرد محصول کلزا هستند.

او با اشاره به تاثیر و اهمیت کاشت کلزا در کنترل آفات، علف‌های هرز و بیماری‌های گندم به خصوص بیماری "پاخوره" و آفت "سوسک سیاه گندم (زابروس) "، بیان کرد: قرار گرفتن کلزا در تناوب زراعی، به بهبود شرایط خاک و افزایش پایداری تولید محصولات زراعی کمک می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد با اشاره به اجرای طرح ملی و فراگیر بیمه محصولات کشاورزی اضافه کرد: برای کشت کلزا بیمه‌نامه پایه صادر می‌شود که تمامی منابع مالی و حق بیمه آن را دولت به عنوان بسته‌ای حمایتی از کالا‌های اساسی پرداخت می‌کند. کشاورزان نیز در صورت تمایل می‌توانند با پرداخت ما به التفاوت حق بیمه، سطح پوشش بیمه‌ای خود را ارتقا دهند.