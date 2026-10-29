براساس اطلاعیه ستاد مدیریت بحران آذربایجان‌غربی با توجه به اعلام وضعیت نارنجی سازمان هواشناسی؛ تمامی فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدمات‌رسان و شهرداری‌ها در حال آماده‌باش قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با توجه به اعلام وضعیت نارنجی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی و تندباد از ۷ آبان مقتضی است تمامی فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدمات‌رسان و شهرداری‌ها در حال آماده‌باش جهت خدمت‌رسانی به مردم شریف استان باشند.

از شهروندان نیز درخواست می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، توصیه‌ها و هشدار‌های اعلامی از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان (فرمانداری) را جدی بگیرند.