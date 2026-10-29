به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی سپاه، ساعتی قبل چهاردهمین فروند پهپاد پیشرفته MQ۱ توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان شرق تنگه هرمز (مقابل سیریک) رهگیری و منهدم شد.

همچنین بنا به اعلام روابط عمومی سپاه، سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه توانسته تخت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی ۱۴ فروند از این نوع پهپاد و ۵۴ فروند از نوع پهپاد MQ ۹ را از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون منهدم کند.