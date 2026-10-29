رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: در حال حاضر ۵۸ هزار خانوار زندانی در کشور زیر پوشش انجمن‌های حمایت از زندانیان قرار دارند که با مشارکت خیران از حمایت‌های این انجمن‌ها برخوردار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حیدر آسیابی با بیان اینکه حمایت از خانواده‌های زندانیان از مسائل مهم این حوزه است گفت: سازمان زندان‌ها امکانات و خدمات متنوعی را برای زندانیان فراهم کرده است، اما خانواده‌های آنان نیز برای تامین نیاز‌های معیشتی به حمایت نیاز دارند.

آسیابی با بیان اینکه بخشی از خانواده‌های زندانیان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند ادامه داد: امکانات و اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای زندانیان در داخل زندان هزینه می‌شود، اما حمایت از خانواده‌های آنان به منابع و کمک‌های جداگانه نیاز دارد.

رییس سازمان زندان‌ها، اقدامات تامینی و تربیتی افزود: انجمن‌های حمایت از زندانیان نیز با مشارکت خیران، پشتیبانی از خانواده‌های زندانیان را بر عهده دارند و مسوولان قضایی استان‌ها در پیشبرد این فعالیت‌ها نقش دارند.

آسیابی با اشاره به نقش ستاد دیه در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی اظهار داشت: این ستاد با مشارکت خیرین و کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیانی که به دلیل بدهی و مشکلات مالی در زندان هستند، اقدام می‌کند و هر سال چند هزار نفر از این طریق آزاد می‌شوند.

وی با بیان اینکه انجمن‌های حمایت از زندانیان بیشتر بر وضعیت خانواده‌های زندانیان تمرکز دارند افزود: فعالیت این انجمن‌ها نیز با مشارکت مردم و خیرین انجام می‌شود و حمایت از خانواده‌ها در کنار تلاش برای آزادی زندانیان، از موضوعات مهم این حوزه است.