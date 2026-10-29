پوستر ثبت آسمان تاریک بیابان سه قلعه در فهرست ملی میراث فرهنگی با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بیرجند رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست فعالان بخش گردشگری خراسان جنوبی گفت: راه اندازی بوم گردی در روستا‌ها یکی از اهداف دولت چهاردهم است که در کنار هر خانه بوم گردی، یک واحد صنایع دستی نیز ایجاد شود.

محسنی بندپی افزود: برای توسعه بوم گردی تسهیلات بانکی با سود ۴ درصد پرداخت می‌شود و در صنایع دستی نیز هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.

وی اجرای طرح جامعه گردشگری با تمام ظرفیت را از جمله برنامه‌ها عنوان و برای جذب گردشگران سلامت، کشاورزی و زیارتی اعلام آمادگی کرد.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از حضور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر در کشور از اول تا پایان مرداد امسال خبر داد و گفت: ۷۳ درصد این افراد از کشور عراق بود‌ه‌اند

محسنی بندپی از صدور ۵ مجوز سلامت برای گردشگران در خراسان جنوبی خبر داد.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، در میان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم به بیان توانمندی‌ها، امکانات و استعداد‌های بالقوه در استان اشاره کرد و گفت: از برگزاری رویداد گل نرگس و پنبه مله در خوسف و برنامه کویرنوردی و ظرفیت‌های کشاورزی می‌توان به منظور رونق گردشگری استفاده کرد.

هاشمی افزود: ایجاد رشته‌های مختلف گردشگری در دانشگاه‌های استان می‌تواند در امر گردشگری موثر و کارساز باشد.

نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه هم در این جلسه گفت: ثبت کشت محصول زعفران و زرشک در فهرست آثار ملی باید از سوی میراث فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

اسحاقی همچنین خواستار پیگری مسئولان برای ثبت ملی عناب در خراسان جنوبی شد.

استاندار خراسان جنوبی هم خواستار ثبت ملی روستای افین و گردشگری ادبی در شهرستان خوسف شد.

هاشمی ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی در ایام نوروز را یکی از تحولات مثبت در استان دانست و افزود: اعتبارات تملک دارایی استان در سال جاری درحوزه میراث فرهنگی ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین با حضور استاندار و محسنی بندپی رونمایی از پوستر ثبت آسمان تاریک بیابان سه قلعه خراسان جنوبی در فهرست ملی میراث فرهنگی رونمایی شد.

میراث طبیعی منظر آسمان تاریک بیابان سه قلعه با قدمت دوران سوم و چهارم زمین شناسی با شماره ۱۴۵۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت شد.