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زمینلرزهای به بزرگی ۳ و نیم ریشتر بامداد پنجشنبه در مرز استانهای گلستان و سمنان، حوالی مجن، به وقوع پیوست که کانون آن در فاصله ۲۶ کیلومتری گرگان قرار داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه ساعت ۰۱:۰۱:۲۵ بامداد پنجشنبه هفتم آبان ۱۴۰۵ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شد.
کانون این زمینلرزه در فاصله ۲۰ کیلومتری مجن در استان سمنان، ۲۶ کیلومتری سرخنکلاته در استان گلستان و ۲۶ کیلومتری گرگان، مرکز استان گلستان، گزارش شده است.
مختصات جغرافیایی این زمینلرزه ۳۶.۶۶ درجه عرض شمالی و ۵۴.۶۴ درجه طول شرقی اعلام شده است.
تاکنون اطلاعاتی درباره خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.