️زمین‌لرزه ۳ و نیم ریشتری حوالی گرگان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ و نیم ریشتر بامداد پنجشنبه در مرز استان‌های گلستان و سمنان، حوالی مجن، به وقوع پیوست که کانون آن در فاصله ۲۶ کیلومتری گرگان قرار داشت.