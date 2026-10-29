به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این آیین، نخستین پلاک هوشمند پستی شهرستان دامغان در منزل پدر شهید جاویدالاثر علی خانبیکی، از شهدای ناو دنا نصب شد.

رضا عبدالله‌زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان در این مراسم گفت : این استان در اجرای طرح GNAF رتبه دوم کشور را از نظر میزان پیشرفت اجرای طرح به خود اختصاص داده است

وی تصریح کرد: همان‌گونه که کد ملی، هویت هر فرد را مشخص می‌کند، کدپستی هوشمند نیز هویت مکانی و سکونتی املاک و واحد‌های مسکونی را تعیین می‌کند. ارتباط و یکپارچگی این دو شناسه، زمینه دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و منسجم‌تر را فراهم خواهد کرد.

در شهرستان دامغان ۵۰ هزار مکان شناسایی وآماده پلاک کوبی هوشمند است.