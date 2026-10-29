رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: ۳۳ عضو باند «آذین خودرو آرامیس» با احکام قطعی به زندان و رد مال محکوم شدند و باید معادل ارزش روز خودروی ثبت‌نامی به ۲۱۶۸ مالباخته پرداخت کنند؛ حکمی که در دیوان عالی کشور عیناً تأیید شده و در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین فاضلی هریکندی با اعلام قطعیت رای پرونده «آذین خودرو آرامیس» بیان کرد: در این پرونده که یکی از کلاهبرداری‌های مشهور خودرویی سال‌های اخیر در استان البرز بود، ۳۳ متهم پرونده اقدام به کلاهبرداری از ۲۱۶۸ نفر کرده بودند.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه این پرونده با ده‌ها متهم مورد رسیدگی قرار گرفت و ۳۳ نفر با احکام قطعی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به زندان و رد مال محکوم شدند، گفت: مال برده شده با ادعای پیش‌فروش خودرو از ۲۱۶۸ مالباخته بیش از ۱۱۴۳ میلیارد تومان است و ۳۳ محکوم پرونده در مجموع به ۲۴۳ سال حبس، جزای نقدی و پرداخت وجه خودرو‌های وعده داده شده به شاکیان، معادل قیمت روز خودروی مورد توافق، محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان ویژگی رای صادره در خصوص این پرونده تاکید کرد: نکته قابل توجه، صدور حکم محکومیت به رد مال بر اساس میزان کاهش ارزش پول است، به نحوی که هریک از مالباختگان به میزان مبلغی که در سنوات گذشته برای خرید خودروی خاصی پرداخت کرده‌اند، در زمان رد مال نیز محکومان باید معادل ارزش همان خودرو را پرداخت کنند، به نحوی که شاکیان بتوانند خودروی موضوع قرارداد را خریداری کنند.

رئیس کل دادگستری استان با تشریح شگرد‌های فعالیت کلاهبردارانه این باند متذکر شد: اعضای شبکه در چند ماه ابتدایی فعالیت خود با هدف جلب اعتماد مردم، خودرو‌هایی را از بازار آزاد تهیه، اما به قیمت کارخانه به متقاضیان تحویل می‌دادند و از این طریق با اغفال مردم، افراد بیشتری را جذب می‌کردند و پس از دریافت وجوه، در تحویل خودرو یا استرداد مبالغ دریافتی تعلل ایجاد می‌کردند تا در زمان مناسب از کشور متواری شوند.

وی با اشاره به جزئیات فعالیت این «کلاهبرداری شبکه‌ای» گفت: در این پرونده اعضای هیئت مدیره «شرکت آذین خودروی آرامیس» با وعده تهیه خودرو به قیمت کارخانه، وجوه را از مردم جمع‌آوری می‌کردند.

فاضلی هریکندی یکی از اقدامات فوری انجام‌شده در خصوص این شرکت در دادگستری کل استان البرز را مهر و موم دفتر مرکزی آن عنوان و اضافه کرد: پس از دریافت شکایات به مراجع قضایی استان، بلافاصله کلیه دفاتر و نمایندگی‌های آن پلمب و همه متهمان شناسایی و دستگیر شدند؛ همچنین در راستای حفظ حقوق شاکیان، چندین ملک، ویلا، آپارتمان و خودرو‌های گران‌قیمت خریداری‌شده با اموال مالباختگان توقیف شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه اقدام ابتکاری دادگستری کل استان البرز برگرفته از جلسه آسیب‌شناسی و ارشادی رئیس قوه قضائیه در سفر به استان البرز و شرکت در آسیب‌شناسی یک پرونده کثیرالشاکی خودرویی بود، ادامه داد: رای صادره پس از فرجام‌خواهی متهمان، عیناً در دیوان عالی کشور به تایید رسید که با نگاه پیشگیرانه قدمی مهم در مسیر مقابله با کلاهبرداری‌هایی از این نوع است و کلاهبرداران می‌دانند که در صورت بردن پول مردم با ادعای تحویل خودرو، باید ارزش روز خودروی ثبت‌نام‌شده را به عنوان «رد مال» پرداخت کنند.