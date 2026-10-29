به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ملی‌پوشان اسلحه اپه مردان از روز دوم آبان ماه تمرینات خود را در مشهد مقدس و زیر نظر کادرفنی آغاز کردند تا برای حضور در رویداد‌های بین‌المللی، آماده شوند. این اردو تا هشتم آبان ادامه دارد.

احمدرضا کنعانی و امیرحسین موشحی از اردبیل، علی نمازی، محمدعلی خاکزار و دانیال منصوری از یزد و شاهین قاسمی از مازندران، شمشیربازان حاضر در این اردو هستند.

رقابت‌های همبستگی کشور‌های عضو شانگهای قرار است ۲۶ آبان‌ماه در شهر مسکو روسیه برگزار شود .

ایران، چین، ازبکستان، قزاقستان، روسیه و تاجیکستان از جمله کشور‌هایی هستند که در این مسابقات حضور دارند .