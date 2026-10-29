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تیم ملی شمشیربازی اپه برای کسب مدال در بازیهای همبستگی کشورهای عضو شانگهای در اردوی مشهد آماده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ملیپوشان اسلحه اپه مردان از روز دوم آبان ماه تمرینات خود را در مشهد مقدس و زیر نظر کادرفنی آغاز کردند تا برای حضور در رویدادهای بینالمللی، آماده شوند. این اردو تا هشتم آبان ادامه دارد.
احمدرضا کنعانی و امیرحسین موشحی از اردبیل، علی نمازی، محمدعلی خاکزار و دانیال منصوری از یزد و شاهین قاسمی از مازندران، شمشیربازان حاضر در این اردو هستند.
رقابتهای همبستگی کشورهای عضو شانگهای قرار است ۲۶ آبانماه در شهر مسکو روسیه برگزار شود .
ایران، چین، ازبکستان، قزاقستان، روسیه و تاجیکستان از جمله کشورهایی هستند که در این مسابقات حضور دارند .