بیست‌ و سومین همایش انجمن تالاسمی اصفهان با محوریت دغدغه‌های درمانی و ضرورت تأمین پایدار دارو و خون برای ۱۲۰۰ بیمار تالاسمی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این همایش، شرایط زندگی بیماران تالاسمی، دغدغه‌های درمانی آنان و ضرورت آگاهی‌بخشی بیشتر به جامعه درباره این بیماری مورد توجه قرار گرفت. دسترسی به دارو‌های مورد نیاز و تداوم روند درمان، از جمله موضوعاتی است که بر اهمیت حمایت نهاد‌های مسئول و همراهی بخش‌های مختلف جامعه با این بیماران تأکید دارد.

از سوی دیگر، مشارکت مردم اصفهان در اهدای خون، به‌ویژه در روز‌های بحران و حوادث، نقش مهمی در تأمین نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی داشته است.

تداوم این مشارکت مردمی در کنار حمایت‌های درمانی و اجتماعی، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی بیماران تالاسمی کمک کند.

تالاسمی بیماری ارثی خون است که در آن بدن توانایی تولید هموگلوبین کافی را ندارد و بسیاری از مبتلایان برای ادامه زندگی به تزریق منظم خون و مراقبت‌های پزشکی نیازمندند؛ ازاین‌رو، توجه مستمر به نیاز‌های این بیماران، فراتر از برگزاری همایش‌ها، ضرورتی برای ارتقای سلامت و حمایت اجتماعی از آنان است.