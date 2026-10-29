به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پوستر همایش ملی علامه ملاعلی نوری مازندرانی، از فیلسوفان برجسته شیعه و احیاگر فلسفه صدرایی، در آیینی در ساری رونمایی شد. این همایش قرار است اردیبهشت ۱۴۰۶ در هفت محور تخصصی به میزبانی مازندران برگزار شود.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به جایگاه علمی علامه ملاعلی بن جمشید نوری مازندرانی گفت: این عالم شیعه از چهره‌های برجسته علمی و فلسفی قرون دوازدهم و سیزدهم هجری قمری بود و در احیا، ترویج و تثبیت فلسفه صدرایی یا حکمت متعالیه در ایران نقش مؤثری ایفا کرد.

وی افزود: تلاش‌های علمی و کرسی تدریس علامه ملاعلی نوری در شکل‌گیری مکتب فلسفی تهران نقش داشت و چهره‌هایی همچون ملاهادی سبزواری، ملاعبدالله زنوزی، سید ابوالقاسم دهکردی و اسماعیل درب‌کوشکی اصفهانی از شاگردان مکتب علمی او بودند.

حجت الاسلام اسماعیل‌زاده مدیر حوزه‌های علمیه مازندران نیز گفت: این همایش با هدف تجلیل از مفاخر شیعه و معرفی شخصیت‌های علمی و حوزوی استان برنامه‌ریزی شده است و با پیگیری معاونت پژوهش حوزه علمیه مازندران، زمینه برگزاری آن فراهم شد.

وی افزود: این رویداد برای نخستین‌بار با دریافت مجوز ملی و به‌صورت مستقل از سوی حوزه علمیه مازندران برگزار می‌شود و دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان، استانداری و شماری از دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور در برگزاری آن همکاری می‌کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه مازندران با اشاره به اهتمام آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، به برگزاری این همایش گفت: در نشست مدیران حوزه‌های علمیه، موضوع برگزاری این رویداد مطرح شد و اهمیت شخصیت علمی ملاعلی نوری مورد توجه قرار گرفت.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه جایگاه علمی علامه ملاعلی نوری به فلسفه محدود نمی‌شود، افزود: آثار و اندیشه‌های او در حوزه‌هایی همچون فقه، اصول و دیگر شاخه‌های علوم اسلامی و انسانی نیز ظرفیت پژوهش و بررسی دارد.

وی همچنین با اشاره به نقل‌های تاریخی درباره گستره شاگردان این عالم گفت: بر اساس برخی نقل‌ها، حدود ۲ هزار نفر از محضر علامه ملاعلی نوری بهره بردند که ۴۰۰ نفر از آنان به‌طور ویژه در حوزه فلسفه شاگرد او بودند.

مدیر حوزه‌های علمیه مازندران ابراز امیدواری کرد برگزاری این همایش به بازشناسی میراث علمی علامه ملاعلی نوری و تقویت مطالعات فلسفی و حوزوی کمک کند و زمینه معرفی دیگر مفاخر علمی استان، از جمله شریف‌العلمای آملی، نیز فراهم شود.

گزارش از سمیه فقیه