رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت:بیش از ۱۴ هزار زندانی جرایم غیرعمد از ابتدای امسال تاکنون آزاد شده‌اند که یک‌هزار و ۴۸۵ نفر از آنان با کمک کمیته‌های صلح و سازش و بدون پرداخت وجه آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سید اسدالله جولایی در آیین تجلیل از خیران آذربایجان شرقی اظهار کرد:مجموع بدهی زندانیان آزاد شده ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بود که بخش عمده آن با گذشت اولیای دم و طلبکاران خصوصی بخشیده شد.

وی افزود:در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها ۱۹۸ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان از بدهی‌ها با گذشت شاکیان بخشیده شد. بخشی از بدهی‌ها نیز با پذیرش دادخواست اعسار از سوی قضات کاهش یافت.

رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت:از ابتدای امسال تاکنون سه هزار و ۱۵۹ نفر از محکومان مالی ناشی از صدور چک و امضای سفته، یک‌هزار و ۴۲۳ نفر از بدهکاران مهریه و ۳۲۱ نفر از بدهکاران نفقه آزاد شده‌اند.

جولایی با اشاره به سابقه فعالیت این ستاد اظهار کرد: از آغاز فعالیت ستاد مردمی دیه در ماه رمضان سال ۱۳۶۹ تاکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های کشور آزاد شده‌اند.