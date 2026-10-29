اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با صدور هشدار سطح زرد، از فعال شدن سامانه بارشی از روز جمعه خبر داد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اعلام فعال شدن سامانه بارشی، از احتمال وقوع بارش‌های شدید، رعد و برق و وزش باد در سراسر استان از روز جمعه خبر داد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های امدادی تأکید کرد.

مهدی صابری، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی، از ابتدای روز جمعه شاهد رگبار باران و رعد و برق در مناطق مختلف استان خواهیم بود.

وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر روز جمعه ادامه خواهد داشت و با توجه به شدت بارش‌ها، هشدار سطح زرد صادر شده است.

صابری با اشاره به پیامد‌های این سامانه، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر شهری و لغزندگی جاده‌ها را از اصلی‌ترین مخاطرات این شرایط جوی برشمرد.

وی همچنین مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی را عامل اصلی خطرات در محور‌های مواصلاتی دانست.

رئیس اداره پیش‌بینی در ادامه با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه، از شهروندان و نهاد‌های مسئول خواست:

از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و انجام فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی خودداری کنند.

کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی، توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی را جدی بگیرند.

ساکنان شهر‌ها در هنگام تردد، نسبت به احتمال آب‌گرفتگی معابر هوشیار باشند.

وی همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران و واحد‌های امدادی برای مقابله با هرگونه حادثه تأکید کرد.