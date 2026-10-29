خبر‌های رسانه، پنج شنبه ۷ آبان

فیلم «به رنگ انار»، رونمایی از ۱۰۰ اثر تولید شده در صداوسیمای گلستان، پویانمایی «لئو کامیون کنجکاو» و برنامه «اتاق خبر سلامت»، خبر‌های کوتاه امروز است.