پخش زنده
امروز: -
فیلم «به رنگ انار»، رونمایی از ۱۰۰ اثر تولید شده در صداوسیمای گلستان، پویانمایی «لئو کامیون کنجکاو» و برنامه «اتاق خبر سلامت»، خبرهای کوتاه امروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «به رنگ انار»، امروز ساعت ۱۵ از شبکه مستند پخش میشود.
معرفی جاذبههای گردشگری منطقه منگره در اندیمشک موضوع این فیلم است.
۱۰۰ اثر تولید شده در صداوسیمای گلستان، مرتبط با کنگره ۴۰۰۰ شهید این استان رونمایی شد.
شبکه پویا «لئو کامیون کنجکاو» را هر روز ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه پخش میشود.
شخصیتهای این پویانمایی وسایل نقلیه را به روشی سرگرم کننده میسازند.
«اتاق خبر سلامت» شنبه تا چهارشنبه هر هفته، ساعت ۹ از رادیو سلامت پخش میشود.
تازهترین خبرهای حوزه سلامت و پیگیری مطالبات مردم در این حوزه موضوع این برنامه است.