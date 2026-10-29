ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز پنجشنبه هفتم آبان، ۱۲ فروند موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت دریای شرقی، موسوم به دریای ژاپن، شلیک کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ بر اساس اعلام ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، این موشک‌ها حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به وقت محلی از منطقه وونسان در ساحل شرقی کره شمالی پرتاب شدند. ارتش کره جنوبی اعلام کرده است بررسی مشخصات فنی و برد پروازی موشک‌ها ادامه دارد و سطح نظارت و آمادگی نظامی خود را برای مقابله با پرتاب‌های احتمالی بعدی افزایش داده است.

توکیو نیز اعلام کرد یک پرتابه مشکوک به موشک بالستیک را شناسایی کرده است که ظاهراً در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن به دریا سقوط کرده است. سئول همچنین از تبادل اطلاعات با آمریکا و ژاپن درباره این پرتاب خبر داده است.

این پرتاب در شرایطی انجام شده است که تنش‌ها در شبه‌جزیره کره، به‌ویژه در پی حوادث مرزی اخیر و آزمایش‌های موشکی متقابل، افزایش یافته است.

این دومین مورد گزارش‌شده از شلیک موشک‌های بالستیک کره شمالی در ماه اکتبر است. پیونگ‌یانگ پیش‌تر در ۱۲ اکتبر نیز چند موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرده بود. ارتش کره جنوبی اعلام کرد یکی از موشک‌های آن نوبت بیش از ۹۰۰ کیلومتر پرواز کرده است.

این اقدام در شرایطی انجام شده که اختلاف دو کره بر سر انفجار مین در منطقه غیرنظامی‌شده مرزی و اتهام‌زنی‌های متقابل ادامه دارد. کره جنوبی مسئولیت این حادثه را متوجه شمال دانسته، اما پیونگ‌یانگ این اتهام را رد کرده است.