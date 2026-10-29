به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

میلان ۲ - ۴ بولونیا (گل‌های میلان: آلفاجو سیسه در دقایق ۱۴ و ۲۷)

پارما ۰ - ۰ اودینزه

ونتزیا ۰ - ۲ اینتر (گل‌ها: ماتیاس موره نو - گل به خودی مدافع ونتزیا - در دقیقه ۷۹ و رضوان حلحل - گل به خودی مدافع ونتزیا - ۸۲)

جنوآ ۲ - ۰ یوونتوس

مونزا ۱ - ۴ ناپولی

* برنامه - پنج شنبه ۷ آبان:

فروزینونه - لچه

فیورنتینا - آتالانتا

در جدول سری آ تیم‌های لاتسیو با ۲۵ و اینتر با ۲۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های رم با ۲۱ و کومو با ۲۰ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.