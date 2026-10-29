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هفته نهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با صدرنشینی اینتر ادامه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
میلان ۲ - ۴ بولونیا (گلهای میلان: آلفاجو سیسه در دقایق ۱۴ و ۲۷)
پارما ۰ - ۰ اودینزه
ونتزیا ۰ - ۲ اینتر (گلها: ماتیاس موره نو - گل به خودی مدافع ونتزیا - در دقیقه ۷۹ و رضوان حلحل - گل به خودی مدافع ونتزیا - ۸۲)
جنوآ ۲ - ۰ یوونتوس
مونزا ۱ - ۴ ناپولی
* برنامه - پنج شنبه ۷ آبان:
فروزینونه - لچه
فیورنتینا - آتالانتا
در جدول سری آ تیمهای لاتسیو با ۲۵ و اینتر با ۲۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای رم با ۲۱ و کومو با ۲۰ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.