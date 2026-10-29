به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از الگو‌های عملی و فعال اقامه نماز در مدارس، از سطح کلاس درس و مدرسه تا سطح ملی، با حضور صادق حسین‌زاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در شهرستان شاهرود در حال برگزاری است.

این اجلاس مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ است و وزارت آموزش‌وپرورش، معاونت پرورشی و فرهنگی و اداره‌کل قرآن، عترت و نماز، با همکاری اداره‌ کل آموزش‌وپرورش استان سمنان، برگزاری آن را بر عهده دارند.

معرفی الگو‌های موفق اقامه نماز در مدارس و تجلیل از دانش‌آموزان و فعالان این عرصه، از اهداف برگزاری این رویداد ملی است.